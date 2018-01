Pizzonia e Da Matta não levam sorte Já Antonio Pizzonia, da Jaguar, ficou muito perto de marcar seu primeiro ponto na Fórmula 1. Acabou em décimo, mas por ter de cumprir um drive-through por excesso de velocidade no box no segundo pit stop (40ª volta). Cristiano da Matta, Toyota, precisou fazer um pit stop extra, na 24ª volta, para substituir o bico do carro. A sete voltas do fim, quebrou o motor.