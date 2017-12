Pizzonia e Massa testam carros na F-1 O piloto de testes da Williams registrou nesta quarta-feira o quarto tempo nos treinos que realizam no Circuito da Catalunha, em Barcelona, com 1min18s804 (34 voltas). Mas ele pode ter uma boa notícia, caso seja contratado pela Jaguar. Nesta quarta-feira os rumores de que ele tem chances de correr como titular no time da Ford, em 2003, cresceram. A Jaguar é uma marca da Ford. O mais rápido em Barcelona foi Alexander Wurz, da McLaren, 1min16s348 (71), marca 16 centésimos melhor que a pole position de Michael Schumacher no GP da Espanha, este ano. Com as mudanças introduzidas no acerto do chassi C21 da Sauber, Felipe Massa melhorou muito, nesta quarta-feira, seu tempo no teste de Mugello: 1min23s782. No dia anterior havia feito 1min25s310. Ele estava em condição de corrida, cerca de 60 quilos de gasolina no tanque, enquanto o melhor tempo da Sauber em Mugello, acerto de classificação, pouco combustível, é 1min23s2.