Pizzonia é o 7º pela terceira vez Antonio Pizzonia obteve neste domingo, pela terceira vez em quatro corridas disputadas, a 7ª colocação do GP da Itália de Fórmula 1. "Se você pensar que na primeira volta eu recebi uma pancada por trás (de Olivier Panis, da Toyota), fui para a caixa de brita, caí para a 19ª posição e ainda terminei em sétimo, não é ruim", disse piloto brasileiro da Williams, que completou 24 anos no sábado. "Tive sorte de sair da caixa de brita e não danificar o carro", falou Pizzonia. "Fiz várias ultrapassagens. Nas últimas voltas, David Coulthard (McLaren) estava à minha frente. Tentei ganhar o sexto lugar mas nos tocamos." Na terça-feira, Ralf Schumacher testará o carro da Williams em Silverstone, Inglaterra. E, se os médicos aprovarem, retornará a competir na próxima etapa, o GP da China, dia 26, em Xangai. Pizzonia passaria, então, novamente para piloto reserva. Outros brasileiros - Ricardo Zonta, da Toyota, tinha expectativa bem distinta antes da largada. Cruzou em 11º lugar. "Havíamos conseguido um bom acerto e largando em 11º as chances de pontos eram reais", revelou. Mas ele teve que lutar o tempo todo contra a falta de aderência do seu carro. "Não sei se foi a pista que mudou, a chuva durante a noite, mas estava muito difícil guiar, escorregava para todo lado", lamentou. Felipe Massa, da Sauber, chegou a ficar em sexto lugar na terceira volta da corrida, por ter escolhido pneus intermediários. Parou para trocá-los na quinta volta, mas a seguir tocou na traseira de Nick Heidfeld, da Jordan, e precisou voltar para os boxes a fim de substituir o aerofólio dianteiro. "Tinha pneus para pista seca, freei no molhado e toquei na Jordan", explicou Massa. O pit stop a mais o deixou em 12º no final da corrida. "Pena, porque o carro estava bem rápido."