Pizzonia é o mais rápido em Barcelona O espanhol Pedro de la Rosa, da Jaguar, afirmou nesta quinta-feira ter contrato assinado para 2003, como que respondendo aos rumores de que será demitido do time da Ford. Mas, há mais de 25 anos, Colin Chapman, fundador da Lotus, dizia: "Contrato na Fórmula 1 existe para ser rasgado". E o excelente tempo do brasileiro Antonio Pizzonia, piloto de testes da Williams, registrado hoje em Barcelona - 1m16s961, em 60 voltas - só o aproximou ainda mais da Jaguar, justamente para o lugar de Pedro de la Rosa. Alexander Wurz, piloto de testes da McLaren, ficou em segundo lugar no treino de Barcelona, atrás de Pizzonia, com o tempo de 1m17s106 (87 voltas).