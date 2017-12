Pizzonia é o mais rápido em Barcelona O brasileiro Antonio Pizzonia, piloto de testes da Williams, foi o mais rápido nesta sexta-feira, nos treinos em Barcelona, que contou com apenas três carros. Com a modelo 2004, Pizzonia fez 1min15s080 (114 voltas). Montoya fez 1min15s224 (42) e Cristiano da Matta, com a Toyota T104, marcou 1min16s052. Neste sábado, outro brasileiro irá à pista: Rubens Barrichello vai andar em Mugello pela primeira vez com a Ferrari F2004. IRVINE - Já o irlandês Eddie Irvine tem contra sí um mandato de prisão na Inglaterra, por faltar, pela segunda vez seguida, a uma audiência para responder à acusação de exceder a velocidade no Hyde Park. "Eddie Irvine será detido na primeira oportunidade??, disse um porta-voz do tribunal.