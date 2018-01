Pizzonia é o segundo em testes O piloto brasileiro Antonio Pizzonia conseguiu o segundo melhor tempo nos testes que quatro equipes realizaram na manhã desta sexta-feira em Interlagos. Pizzonia marcou o tempo de 1min14s464 e ficou à frente de seu companheiro de equipe, o austaliano Mark Webber (1min14s492). Os primeiros testes do GP do Brasil foram dominados pela Renault de Jarno Trulli. O italiano fez o tempo de 1min14s264. Renault, Jaguar, Jordan e Minard fizeram os treinos pela manhã, porque não realizaram os testes privados ao longo da temporada. O primeiro treino oficial, com todas as equipes, acontece nesta sexta-feira a partir das 11h00. Veja como foram os testes: 1) Jarno Trulli (Renault) - 1min14s264 2) Antonio Pizzonia (Jaguar) - 1min14s464 3) Mark Webber (Jaguar) - 1min14s492 4) Fernando Alonso (Renault) - Michelin - 1min14s680 5) Giancarlo Fisichella (Jordan) - 1min15s092 6) Allan McNish (Renault) - 1min16s087 7) Jos Verstappen (Minardi) - 1min16s322 8) Ralph Firman (Jordan) - 1min16s556 9) Justin Wilson (Minardi) - 1min16s615