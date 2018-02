Pizzonia e Zonta treinam em Jerez Os pilotos de testes Ricardo Zonta (Toyota) e Antonio Pizzonia (Williams) marcaram o quinto e sétimo tempos nesta quarta-feira - segundo dia de testes que diversas equipes da F-1 realizam no circuito espanhol de Jerez de la Frontera. Zonta deu 54 voltas e na melhor passagem marcou 1min.18s.784. Pizzonia, por sua vez, fez o tempo de 1.19.896. Os treinos desta quarta foram dominados pelo piloto espanhol Pedro de la Rosa (McLaren-Mercedes). Ele foi o mais rápido ao fazer o tempo de 1.17.107. O espanhol Marc Gené (Williams) foi o segundo, com 1.18.053. Com Pizzonia e Gené, a Williams realizou dois tipos de testes. Enquanto o brasileiro avaliou novos componentes internos do carro, o espanhol centrou seu trabalho na evolução dos compostos de pneus para a próxima corrida de Magny Cours, na França. Gené poderá substituir Ralf Schumacher para o GP da França se o alemão não estiver recuperado das seqüelas do acidente que sofreu domingo passado no circuito de Indianápolis. Veja os tempos desta quarta-feira em Jerez Pedro de la Rosa (ESP) McLaren-Mercedes - 1min.17s.107 (110 voltas) Marc Gené (ESP) Williams-BMW - 1.18.053 (91) Alex Wurz (AUT) McLaren Mercedes - 1.18.171 (105) Takuma Sato (JAP) BAR-Honda - 1.18.605 (54) Ricardo Zonta (BRA) Toyota - 1.18.784 (54) Anthony Davidson (ING) BAR-Honda - 1.18.835 (33) Antonio Pizzonia (BRA) Williams-BMW - 1.19.896 (67)