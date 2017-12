Pizzonia: entre testes e a F-3000 O Brasil tem seis pilotos na Fórmula 3000 e apenas a dupla da Petrobrás Jr. ? Antônio Pizzonia e Ricardo Sperafico ? já venceu na categoria, uma vez cada um. A temporada 2002 começa no sábado, em Interlagos, e Pizzonia não está otimista. ?A verdade é que nossa equipe treinou menos do que as outras e não encontrou a melhor maneira de acertar os novos carros. E o início da temporada é sempre essencial. Por isso não sei dizer ainda exatamente o que poderemos fazer este ano?. Leia mais no Jornal da Tarde