Pizzonia faz 3º tempo em Monza Três brasileiros participaram hoje do terceiro dia de testes coletivos no veloz circuito de Monza, na Itália, onde dia 15 será disputada a 15.ª etapa do Mundial. O piloto mais rápido foi o espanhol Pedro de la Rosa, da Jaguar, com 1min22s757 (57 voltas). Apesar da evolução do modelo RS3B da equipe, é bem provável que ele estivesse na configuração de classificação. David Coulthard, McLaren, ficou em segundo, 1min22s877 (92), enquanto o talentoso Antonio Pizzonia, brasileiro piloto de testes da Williams, registrou o terceiro tempo, 1min23s192 (42). Juan Pablo Montoya, titular da Williams e vencedor da prova ano passado, marcou 1min23s485 (35), quarto. Rubens Barrichello substituiu Michael Schumacher na Ferrari F-2002. Ele testou diferentes pneus, ajustes no chassi e obteve a sexta melhor marca, 1min23s888 (78). Felipe Massa, da Sauber, treinou com considerável volume de gasolina, visando as 53 voltas da corrida. Por isso ficou em 13.º, com 1min25s479 (79). Massa testou também o novo capacete, Hans, projetado para proteger a cabeça de movimentos bruscos nos casos de impactos, por ser preso por duas correias. O Hans será obrigatório na Fórmula 1 a partir do ano que vem. Os treinos terminam amanhã.