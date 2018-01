Pizzonia faz melhor tempo em Valência A poucos dias de Frank Williams anunciar o vencedor da disputa entre Antonio Pizzonia e Nick Heidfeld, pela vaga de titular da sua equipe, o amazonense de 23 anos estabeleceu, hoje no circuito de Valência, o melhor tempo dentre os dez pilotos que treinaram, dentre eles Heidfeld. Com o modelo da Williams de 2004 equipado com componentes do que será apresentado segunda-feira, no mesmo autódromo, Pizzonia fez 1min11s355 (53 voltas). Hiedfeld, com um carro semelhante, registrou 1min12s298 (60), quinto do dia. A expectativa é de que a Williams feche com Pizzonia para começar a temporada e depois de algumas provas avalie seu trabalho. Se estiver correspondendo permanece como titular, caso contrário Heidfeld assume a vaga de companheiro de Marb Webber.