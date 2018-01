Pizzonia fica atrás de Heidfeld O brasileiro Antônio Pizzonia perdeu nesta quarta-feira o duelo contra o alemão Nick Heidfeld pela vaga de segundo piloto na Williams. Nos testes realizados no circuito de Cheste, na Espanha, Pizzonia deu 97 voltas e em sua melhor passagem fez o tempo de 1min.10s364. Ele ficou atrás de Heidfeld, que realizou 109 voltas e cravou 1:10.231, fazendo o melhor tempo do dia. Ontem, no primeiro dia de testes, Pizzonia foi melhor que o alemão. (fez 1min11s355 contra 1min12s298 do rival). Os treinos desta quarta em Cheste foram abertos ao público com cobrança de ingressos e os 12 mil euros arrecadados serão doados para as vítimas do maremoto no sudeste asiático. Veja os tempos desta quarta na Espanha: .1. Nick Heidfeld (ALE) BMW Williams 1:10.231 - 109 voltas .2. Antonio Pizzonia (BRA) BMW Williams 1:10.364 - 97 .3. Giancarlo Fisichella (ITA) Renault R24 1:11.124 - 83 .4. David Coulthard (ESC) Red Bull 1:11.495 - 69 .5. Christian Klien (AUT) Red Bull 1:11.854 - 56 .6. Anthony Davidson (ING) BAR Honda 1:11.944 - 104 .7. Ricardo Zonta (BRA) Toyota 1:11.966 - 75 .8. Vitantonio Liuzzi (ITA) Red Bull 1:12.090 - 56 .9. Fernando Alonso (ESP) Renault R25 1:12.098 - 29 10. Takuma Sato (JAP) BAR Honda 1:12.602 - 109 11. Olivier Panis (FRA) Toyota 1:12.803 - 78