Pizzonia fica em 2º lugar em treino O brasileiro Antonio Pizzonia, da Jaguar, foi o segundo colocado no treino desta sexta-feira, em Jerez de la Frontera, na Espanha. Ele ficou atrás apenas do piloto de testes da McLaren, Alexander Wurz, no segundo dia do treinamento que algumas equipes da Fórmula 1 estão fazendo no circuito espanhol. Estreante na F1, Pizzonia deu 70 voltas, a melhor delas em 1m20s871. Wurz marcou o tempo de 1m20s868. O terceiro colocado foi o alemão Ralf Schumacher, da Williams (1m20s969). Confira os tempos do dia: 1º Alexander Wurz (McLaren) - 1m20s868 (75 voltas) 2º Antônio Pizzonia (Jaguar) - 1m20s871 (70) 3º Ralf Schumacher (Williams) - 1m20s969 (59) 4º Kimi Raikkonen (McLaren) - 1m20s979 (62) 5º Jacques Villeneuve (Bar) - 1m22s146 (56) 6º Jarno Trulli (Renault) - 1m21s600 (43) 7º Marc Gené (Williams) - 1m22s253 (58) 8º Fernando Alonso (Renault) - 1m22s365 (40) 9º Jenson Button (BAR) - 1m22s535 (55) 10º Franck Montagny (Renault) - 1m23s371 (18) 11º Mark Webber (Jaguar) - 1m23s943 (14)