Pizzonia fica em segundo na Espanha Ainda em busca da vaga na Williams para a temporada 2005 da Fórmula 1, Antonio Pizzonia obteve o segundo melhor tempo do treino desta quarta-feira em Jerez de la Frontera, na Espanha. O piloto brasileiro fez 1m17s491 em sua melhor volta e só ficou atrás do espanhol Pedro de la Rosa, da McLaren, que marcou 1m15s837. Os testes desta quarta-feira em Jerez de la Frontera reuniram 7 equipes da Fórmula 1, já na preparação para o campeonato do ano que vem. Estiveram na pista espanhola os carros da McLaren, Ferrari, Williams, Renault, Toyota, Red Bull e BAR. Confira os tempos do dia: 1º Pedro de la Rosa (McLaren) - 1m15s837 (110 voltas) 2º Antonio Pizzonia (Williams) - 1m17s491 (71) 3º Jarno Trulli (Toyota) - 1m17s614 (126) 4º Juan Pablo Montoya (McLaren) - 1m17s709 (97) 5º Ralf Schumacher (Toyota) - 1m17s727 (83) 6º Franck Montagny (Renault) - 1m18s061 (169) 7º David Coulthard (Red Bull) - 1m18s079 (61) 8º Giancarlo Fisichella (Renault) - 1m18s101 (90) 9º Jenson Button (BAR) - 1m18s155 (45) 10º Mark Webber (Williams) - 1m18s178 (75) 11º Christian Klien (Red Bull) - 1m18s631 (53) 12º Marc Gené (Ferrari) - 1m18s789 (108) 13º Luca Badoer (Ferrari) - 1m18s906 (114) 14º Anthony Davidson (BAR) - 1m19s237 (101) 15º Vitantonio Liuzzi (Red Bull) - 1m19s419 (30)