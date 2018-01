Pizzonia, herói e vilão na Bélgica Quando acabou o GP da Itália, no último dia 4, Antonio Pizzonia foi um dos pilotos mais procurados, pela excelente performance. Largou em 16.º e chegou em 7.º, com a Williams. Logo em seguida à bandeirada, ontem, o amazonense conversou com boa parte da imprensa, da mesma forma. Mas por um motivo diferente da prova de Monza: envolveu-se num acidente com Juan Pablo Montoya, da McLaren, a 4 voltas da bandeirada, que custou ao time da Mercedes a liderança do Mundial de Construtores. O colombiano estava em segundo e Pizzonia, uma volta atrás, tentava se aproximar de Ralf Schumacher, da Toyota, para repetir o 7.º lugar do GP da Itália. Parara naquela volta para trocar os pneus de pista molhada para seca e, no fim da reta, na curva Les Combes, colocou por dentro para ultrapassar Montoya, com pneus intermediários, e lutar com Ralf. "O Montoya freou tão antes que imaginei que ele me viu e estava facilitando a minha ultrapassagem. Eu era, com aqueles pneus, cerca de 5 segundos mais rápido por volta.", explicou Pizzonia. "Só que logo compreendi que ele não me havia visto. Freei forte, mas não tive como evitar o choque. Não o considero responsável pela batida, tampouco me sinto culpado." Os dois são amigos, trabalharam junto na Williams. O piloto da McLaren apenas revelou: "É duro sair da corrida por um erro dos outros." A FIA também viu assim e multou Pizzonia em US$ 8 mil. O amazonense teve um boa notícia, porém. Nick Heidfeld, a quem estava substituindo na Williams, sofreu uma queda de bicicleta e teve fissura do omoplata, o mesmo osso fraturado por Montoya numa partida de tênis. Não houve anúncio oficial, mas Pizzonia deve continuar como titular no GP Brasil. Rubens Barrichello, da Ferrari, foi o brasileiro mais bem colocado no GP do Bélgica, 5.º. Largou em 12.º. "Minha alegria durou 4 voltas. A pista começou a secar e meu ritmo era muito bom. Mas aí os pneus intermediários acabaram e tive de parar a fim de substituí-los." Rubinho não se apresentará para a prova de Interlagos com a mesma expectativa dos últimos anos, quando podia pensar em vencer. "De qualquer forma o carinho da torcida, com o campeonato podendo acabar no Brasil, vai ser bom também. Se a Bridgestone acertar no pneu como na Hungria, de repente a gente luta pela vitória." Felipe Massa, da Sauber, realizava excelente trabalho, até a 32.ª volta de um total de 44. Estava em 4.º. "O que posso dizer? Se tivesse permanecido com os pneus intermediários teria sido 3.º. Jenson Button estava muito atrás de mim", afirmou o futuro piloto da Ferrari. Como a pista estava secando, arriscou instalar os pneus para pista seca. "Na sexta-feira esses pneus funcionaram bem, em condições semelhantes. Ontem, todos viram, o carro se tornou inguiável. Se tivesse dado certo, seríamos heróis. ?A decisão de arriscar foi sua, admitiu. Acabou em 10.º.