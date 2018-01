Pizzonia larga em 7º na Fórmula 3000 O australiano Mark Webber, da equipe SuperNova, larga neste sábado na pole position na segunda etapa do Campeonato Internacional de Fórmula 3000. Nesta sexta-feira, no treino de classificação, realizado no Circuito Enzo e Dino Ferrari, ele estabeleceu a marca de 1min28s518. O austríaco Patrick Friesacher, da Red Bull, sai em segundo, com 1min28s835. Antônio Pizzonia, da escuderia Petrobras Júnior, é o brasileiro melhor colocado no grid, com o sétimo tempo, 1min39s219. O líder do campeonato, o inglês Justin Wilson, da Nordic, obteve o sexto tempo. O canal SportTV transmite neste sábado a corrida de 31 voltas ao vivo, a partir das 10 horas. "A definição da hora certa de colocar pneus novos durante as classificações é um dos segredos da Fórmula 3000", explica Jonathan Williams, filho de Frank Williams, e diretor da Petrobras Júnior. Por conta de esperar o melhor momento de deixar os boxes, Pizzonia acabou não tendo a chance de melhorar a marca da primeira sessão, o que o fez cair na classificação. A situação dos representantes brasileiros é bem distinta da vivida em Interlagos, na abertura do campeonato, quando quatro pilotos do Brasil estabeleceram os quatro melhores tempos no grid. Depois de Pizzonia vieram Rodrigo Sperafico, da Coloni, em oitavo, com 1min39s219, o vice-líder da temporada, Jaime Mello, da Durango, em décimo, 1min39s339, Ricardo Sperafico, companheiro de Pizzonia, em 11º, com 1min39s400, e Mario Haberfeld, da SuperNova, em 12º, com 1min39s572. O terceiro classificado no campeonato, o francês Sebastien Bourdais, da DAMS, larga em nono, com 1min39s323. A segunda fila do grid terá o inglês Darren Manning, da escuderia Russia, 1min38s837, em terceiro, e o tcheco Tomas Enge, da Nordic, em quarto, 1min38s951.