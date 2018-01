Pizzonia lidera o primeiro treino livre O brasileiro Antonio Pizzonia surpreendeu e foi o mais rápido no primeiro treino livre para o GP do Canadá de Fórmula 1. Com a Jaguar, ele marcou o tempo de 1m16s621, superando Montoya, segundo com 1m17s216, e Michael Schumacher, terceiro com 1m17s228. A segunda sessão, que definirá a ordem de entrada no treino classificatório de sábado, começa às 15 horas (horário de Brasília). Entre os outros brasileiros da F1, Rubens Barrichello foi o 10º colocado (1m18s240), seguido por Cristiano da Matta, 11º com (1m18s559). A corrida, 8ª etapa do campeonato, acontece domingo às 14 horas (horário de Brasília). Confira os tempos do primeiro treino livre: 1º Antonio Pizzonia (Jaguar) - 1m16s621 2º Juan Pablo Montoya (Williams) - 1m17s216 3º Michael Schumacher (Ferrari) - 1m17s228 4º Mark Webber (Jaguar) - 1m17s344 5º Olivier Panis (Toyota) - 1m17s464 6º Ralf Schumacher (Williams) - 1m17s894 7º Ralph Firman (Jordan) - 1m17s973 8º Kimi Raikkonen (McLaren) - 1m18s155 9º David Coulthard (McLaren) - 1m18s165 10º Rubens Barrichello (Ferrari) - 1m18s240 11º Cristiano Da Matta (Toyota) - 1m18s559 12º Justin Wilson (Minardi) - 1m18s586 13º Jacques Villeneuve (BAR) - 1m18s716 14º Heinz-Harald Frentzen (Sauber) - 1m19s765 15º Nick Heidfeld (Sauber) - 1m23s061 16º Jos Verstappen (Minardi) - 1m24s571 17º Giancarlo Fisichella (Jordan) - 1m28s141 18º Jenson Button (BAR) - 1m28s872 19º Fernando Alonso (Renault) - 1m31s658 20º Jarno Trulli (Renault) - 1m32s552