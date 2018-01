Pizzonia negocia uma vaga para 2006 Depois de ter substituído o alemão Nick Heidfeld no GP da Itália no último domingo, quando largou em 16º e terminou a prova em 7º lugar, o brasileiro Antonio Pizzonia terá nova chance na Williams. Como o piloto titular segue em recuperação, ele irá disputar a etapa da Bélgica da Fórmula 1, a partir desta sexta-feira. E isso pode lhe garantir uma vaga na temporada 2006 da Fórmula 1. "Algumas portas se abriram, é verdade. Estamos negociando", admitiu Pizzonia. Ele tem chances na própria Williams e na BMW, que é como se chamará a Sauber a partir do ano que vem.