Pizzonia perde superlicença em assalto O piloto Antonio Pizzonia, ainda sem equipe para 2006, já está na Europa, mas sem a superlicença, documento que o autoriza a disputar o Mundial. Terça-feira, o piloto foi assaltado perto do autódromo de Interlagos e ficou sem duas malas e toda a documentação. ?Tive de providenciar um passaporte em regime de urgência para embarcar para a Alemanha e Áustria, onde haverá a festa de fim de ano da BMW, time em que tenho chance de competir em 2006?, contou, hoje. Em São Paulo, a idéia de Pizzonia era treinar dois dias de kart em Interlagos para manter a forma, antes de reiniciar negociações visando ao futuro profissional. Hoje, ainda treinou um pouco, com macacão e capacete emprestados, antes de viajar para a Europa. Pizzonia terá de passar pela desgastante burocracia de solicitar a segunda via da superlicença, quando deveria estar tratando de contratos com chefes de equipe.