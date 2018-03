Pizzonia perde vaga na Jaguar Depois de 11 corridas e um desempenho considerado abaixo do esperado, o piloto brasileiro Antônio Pizzonia foi dispensado pela Jaguar na manhã desta segunda-feira, um dia depois do GP da Inglaterra, quando abandonou na 32ª volta com problemas no motor. Segundo o diretor da equipe, David Pitchforth, Pizzonia já não vai correr a próxima etapa, o GP da Alemanha, marcado para o dia 3 de agosto. O brasileiro será susbtituído pelo inglês Justin Wilson, da Minardi. Wilson fez sua estréia na Fórmula 1 nesta temporada depois de conquistar o título da F-3000, em 2001. Pizzonia, que também era um estreante na F-1, teve um aproveitamento muito abaixo de seu companheiro de equipe, o australiano Mark Webber. Enquanto o australiano soma 12 pontos no campeonato, o brasileiro não marcou nenhum ponto até aqui. A vaga de Wilson na Minardi será preenchida pelo dinamarquês Nicolas Kiesa, que atualmente disputa o F-3.000.