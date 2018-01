Pizzonia perde vaga para Heidfeld na F1 O alemão Nick Heidfeld superou o brasileiro Antonio Pizzonia e ficou com a vaga de segundo piloto da Williams na temporada 2005 da Fórmula 1. Com isso, o Brasil terá apenas Rubens Barrichello (Ferrari) e Felipe Massa (Sauber) no campeonato que começa dia 6 de março, no GP da Austrália. Depois da saída do colombiano Juan Pablo Montoya e do alemão Ralf Schumacher, no final da temporada passada, a Williams contratou apenas o australiano Mark Webber. E começou uma maratona de testes entre Pizzonia e Heidfeld para definir seu segundo piloto. Nesta segunda-feira, em Valência, durante o lançamento do carro para 2005 da equipe, Frank Williams anunciou a escolha: ?Nós decidimos, no último minuto, que Nick Heidfeld será o piloto?. Assim, Pizzonia deve continuar como piloto de testes da própria Williams. E restam apenas 4 vagas para a temporada 2005. São duas na Jordan (comprada pela Midland) e mais uma na Minardi e outra na Red Bull (antiga Jaguar). Aos 27 anos, Heidfeld ganha assim a grande chance de sua carreira. Ele estreou na Fórmula 1 em 2000, na extinta Prost. Depois, passou pela Sauber e disputou o último campeonato na Jordan.