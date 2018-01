Pizzonia pode correr também no Brasil De uma fonte da Williams: Nick Heidfeld poderia disputar o GP da Bélgica, do ponto de vista médico. Como não correu em Monza, seria o primeiro a sair para a tomada de tempo em Spa, o que não lhe daria muitas chances de uma boa colocação no grid e, possivelmente, na corrida. Antonio Pizzonia, 7.º no GP da Itália, tem maiores possibilidades de resultado. "Se o amazonense repetir o bom resultado em Spa, corre também no Brasil, dia 25", afirmou a fonte.