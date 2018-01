Pizzonia pode perder vaga para Wurz Antonio Pizzonia pode ter sua última chance na Jaguar no GP da Espanha, domingo. A equipe já tem até o substituto praticamente acertado, caso o brasileiro volte a decepcionar. É Alexander Wurz, segundo publicou neste domingo o jornal austríaco Kronen Zeitung. ?Fizemos um acordo com Alex??, revelou ao diário uma fonte da Jaguar. O funcionário disse, inclusive, que Wurz esteve na Inglaterra negociando com a Jaguar na quinta-feira. ?Há pequenos detalhes a acertar.?? Esses ?detalhes?? estariam relacionados com Ron Dennis, homem forte da McLaren, equipe da qual o piloto austríaco é piloto de testes. Um ?não?? de Dennis impediria a negociação. Mas em caso de resposta positiva e de novo fracasso do brasileiro, Alex Wurz estrearia em casa, no GP da Áustria, sexta etapa da temporada. Nav Sidhu, porta-voz da Jaguar, já admitiu que a equipe está ?reavaliando?? a situação de Pizzonia. Cristiano da Matta também estaria na berlinda na Toyota, segundo a revista Autosprint, por sua dificuldade em se adaptar à F-1. Oficialmente, porém, a equipe nega a intenção de substituir o brasileiro.