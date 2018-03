Pizzonia reage e tem desempenho melhor O piloto brasileiro Antonio Pizzonia demonstrou nesta sexta-feira que com um pouco mais de paz de espírito, sem as cobranças inconseqüentes da equipe, amadora nesse sentido, é capaz de produzir bem mais. Nos treinos pré-classificatórios desta sexta, o amazonense ficou com o nono tempo, 1min09s024, seu melhor resultado até agora. Seu companheiro, o australiano Mark Webber, obteve imponente terceiro tempo, 1min08s512, mas a diferença dele para Pizzonia foi de meio segundo (512 milésimos). Grande, é verdade, para os padrões da Fórmula 1, mas reduzida se comparada ao que vinha ocorrendo, em geral pouco superior a um segundo. "A partir deste GP estou usando equipamentos mais apropriados a minha forma de pilotar, como a suspensão dianteira", explicou Pizzonia. Um dos parâmetros de desempenho em que o brasileiro perde para Webber é na freada, enquanto nos testes da Williams ele não perdia essa batalha com ninguém menos de Juan Pablo Montoya. "Se eu freio forte as rodas travam, se pressiono devagar tenho dificuldade para parar o carro." A Jaguar usa freios da Brembo, italiana, e a partir de Mônaco terá no carro de Pizzonia os da AP, francesa, os mesmos da Williams. "Aqui, por causa das freadas fortes, temos de usar pastilhas ainda mais duras, para aumentar sua resistência, o que agrava o problema para mim." DA MATTA - A expressão de Cristiano da Matta, da Toyota, nesta sexta, contrastava com a verificada depois do GP da Espanha, em que foi o sexto colocado e conquistou seus primeiros pontos na Fórmula 1. "Conheci a pista hoje. Mas meu resultado ruim não vem disso e sim do acerto equivocado do nosso carro." O mineiro campeão da Cart ficou em 16º com 1min10s370, a dois segundos e meio (2s462) de Schumacher, e o companheiro, Olivier Panis, em 14º. "O pior é que mexemos e não conseguimos grandes avanços."