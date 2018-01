Pizzonia recebe R$ 1 mi do governo Pelo quarto ano consecutivo, o piloto Antônio Pizzonia, da Jaguar, vai receber patrocínio do Governo do Amazonas. A renovação contratual foi feita com o próprio governador Eduardo Braga (PPS). Neste novo acordo, o piloto amazonense disputará as provas restantes do Mundial de F-1, levando no carro o nome Amazonas, ao lado de um selo com a expressão "Visit Amazonas". Para manter a marca do Estado, Antônio Pizzônia receberá o total de R$ 1.050 milhão, divididos em três parcelas até o fim da temporada de F-1. Na conversa com o piloto, o governador Eduardo Braga chegou a chamar Pizzônia de "Embaixador do Amazonas". Hoje pela manhã, Pizzonia circulou pelo autódromo ao lado da namorada, Maurren Maggi, medalha de bronze no salto em distância no Mundial Indoor, em março. Ela também acompanhou o piloto durante o GP da Malásia.