Pizzonia sabe se corre na sexta-feira Antonio Pizzonia ficará sabendo sexta-feira se irá disputar o GP Brasil. O amazonense já correu na Itália e na Bélgica substituindo o alemão Nick Heidfeld, na Williams. O empresário de Heidfeld informou à Williams, domingo, enquanto a equipe estava no circuito de Spa-Francorchamps, que Heidfeld se acidentou de bicicleta e os médicos registraram uma fissura no omoplata. Todo o time inglês, bem como a imprensa, questionou a veracidade do fato. Heidfeld não competiu na Bélgica por convalescer de um acidente em Monza, dia 25 de agosto. A desculpa deve ter a ver com o contrato assinado com a BMW, para quem deverá correr em 2006. O Brasil deverá ter 3 pilotos em Interlagos: Rubens Barrichello, Felipe Massa e Antonio Pizzonia.