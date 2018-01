Pizzonia sobe ao pódio na F-3000 O amazonense Antônio Pizzonia, o Jungle Boy, campeão inglês de Fórmula 3 ano passado, conseguiu hoje, em Silverstone, seu primeiro pódio na Fórmula 3000, ao classificar-se em terceiro, depois de largar em sétimo. Sua extraordinária performance começou quando a chuva começou a cair, na metade da prova. Um a um Pizzonia, piloto da Petrobras Junior, foi ultrapassando os adversários. O francês Sébastian Bourdais, da França, ganhou a corrida, seguido por Justin Wilson, da Inglaterra. "O importante é que conheço e treinei em três das quatro etapas que restam no campeonato, o que não era o caso da maioria das provas que disputei este ano", disse Pizzonia. Ele ocupa agora o sexto lugar na classificação, com 12 pontos, enquanto o líder é Wilson, com 43. Os outros brasileiros ficaram assim: Ricardo Mauricio, da Red Bull, terminou em 7º, Ricardo Sperafico, Petrobras Junior, 11º, depois de largar em 20º, Jaime Melo, Durango, 12º, Rodrigo Sperafico, Coloni, 14º, e Mario Haberfeld, SuperNova, 15º.