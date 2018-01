Pizzonia sofre com problemas no carro O brasileiro Antônio Pizzonia sofreu, nesta sexta-feira, com os problemas na sua Williams durante as duas sessões de treinos livres para o GP Brasil de Fórmula 1. ?Em termos de guiar, está difícil. Mas, já estamos mexendo no carro para melhorar no sábado?, disse o amazonense, que fez apenas o 13.º melhor tempo, com 1min13s828. Pizzonia se mostrou muito preocupado com a grande possibilidade de chuva em Interlagos durante o treino de classificação deste sábado. ? Será uma loteria para conseguir a pole. Principalmente se chover. Com relação à corrida, uma vitória está muito além da realidade?, afirmou. Quem também sofreu com problemas mecânicos foi Felipe Massa, que admitiu que sua Sauber estava com o câmbio ruim na primeira sessão, quando não conseguiu completar uma volta sequer. ?Arrumaram para a segunda sessão e aproveitei para testar os pneus (duros e moles). Se chover, tudo ficará mais complicado. Temos que aguardar?, contou Massa.