Pizzonia supera Heidfeld em treino O brasileiro Antonio Pizzonia superou o alemão Nick Heidfeld no treino desta quinta-feira que algumas equipes de Fórmula 1 fizeram em Barcelona, na Espanha. Os dois pilotos disputam a vaga que ainda está aberta na Williams para a temporada 2005 - o australiano Mark Webber já está garantido na equipe. No duelo interno da Williams, cada piloto deu 44 voltas. Pizzonia marcou 1m16s230 na mais rápida delas e terminou com o segundo melhor tempo do dia, enquanto Heidfeld foi o terceiro colocado, com 1m16s954. Os dois ficaram atrás do escocês David Coulthard, que fez 1m16s134 com a Red Bull. O brasileiro Rubens Barrichello também participou dos testes em Barcelona, em seu primeiro treino no ano. Ele teve problemas com sua Ferrari, indo parar na grama durante uma das voltas, e ficou apenas com o 7º tempo do dia (1m17s400). Em Valência, também na Espanha, outras equipes da Fórmula 1 realizaram testes nesta quinta-feira. E o mais rápido do dia foi o austríaco Alexander Wurz, que fez 1m09s506 com a McLaren. Veja os tempos de Barcelona: 1º David Coulthard (Red Bull) - 1m16s134 2º Antonio Pizzonia (Williams) - 1m16s230 3º Nick Heidfeld (Williams) - 1m16s954 4º Olivier Panis (Toyota) - 1m17s019 5º Christian Klien (Red Bull) - 1m17s035 6º Jarno Trulli (Toyota) - 1m17s335 7º Rubens Barrichello (Ferrari) - 1m17s400 8º Ralf Schumacher (Toyota) - 1m17s884 E em Valência: 1º Alex Wurz (McLaren) - 1m09s506 2º Franck Montagny (Renault) - 1m11s178 3º Jenson Button (BAR) - 1m11s267 4º Takuma Sato (BAR) - 1m11s396 5º Fernando Alonso (Renault) - 1m11s463 6º Jacques Villeneuve (Sauber) - 1m12s298