Pizzonia surpreende em treino livre O brasileiro Antonio Pizzonia foi a principal surpresa na primeira sessão de treinos livres para o GP da Áustria de Fórmula 1, realizada nesta sexta-feira. Pizzonia andou forte e marcou o terceiro tempo, ficando apenas 17 milésimos atrás do italiano Jarno Trulli, o segundo colocado. Com o tempo de 1:08,961 o brasileiro da Jaguar superou em 7 milésimos o alemão Michael Schumacher, da Ferrari, o quarto colocado. O melhor tempo da sessão foi do escocês David Coulthard(1min.08s836). Rubens Barrichello foi mal e ficou com o 12º tempo. e o mineiro Cristiano da Matta (Toyota) foi o 17º. Os treinos prosseguem ainda nesta sexta.