Pizzonia tranqüilo para prova decisiva Ao lado do espanhol Fernando Alonso, o brasileiro Antonio Pizzonia tornou-se o centro das atenções da Fórmula 1. Nesta quinta-feira, no circuito da Catalunha parecia que havia apenas dois pilotos na F1, tal o interesse da imprensa pelos dois - nesta sexta começam os treinos para o GP da Espanha, quinta etapa da temporada. Pizzonia vive uma situação constrangedora, ameaçado de demissão pela Jaguar. E Alonso é a sensação deste início de campeonato e tem causado furor em seu país. Prova disso é que cerca de 22 mil torcedores estiveram nesta quinta-feira no circuito, dia em que não houve nenhuma atividade de pista. Para quem está ameaçado de perder o emprego, até que Pizzonia demonstrou tratar bem de seu delicado momento na Fórmula 1. "Não é brincadeira não, sinto-me mais tranqüilo que nas quatro provas anteriores. Dos 14 mil quilômetros que realizei de testes para a Williams, pelo menos 60% foram neste traçado", disse o piloto brasileiro, confiante por conhecer bem o circuito da Catalunha. "As dificuldades maiores que tive até agora foram entre eu e a pista e não eu com o carro." Apesar da pressão, Pizzonia garante que pode esquecer tudo isso na hora de entrar na pista e, assim, conseguir um bom resultado - especula-se que só uma boa performance no GP da Espanha impediria que a Jaguar o trocasse por outro piloto. "A pressão maior é aquela que eu coloco em mim mesmo, de dar o máximo. Ninguém da equipe falou comigo", revelou. Sua preocupação é outra: "O que fica na minha cabeça é se terei a oportunidade de, ao menos uma vez, ir para a classificação tendo usado antes pneus novos." A Jaguar de Pizzonia tem apresentado, até agora, um índice de quebras impressionante. "Nossos próprios técnicos me disseram em Ímola que é inaceitável que dois motores se rompam e uma pane elétrica me deixe no meio da pista como nos treinos daquela corrida", contou. Pelo que comenta o piloto, a direção da Jaguar, ou seja, Tony Purnell e Dave Pitchforth, talvez não estejam levando em conta todos esses problemas para julgar seu trabalho. Sobre a tentativa de contratar o austríaco Alexander Wurz, piloto da testes da McLaren, para substituir o brasileiro, o empresário de Pizzonia, Jaime Britto, disse: "Eles precisam de um terceiro piloto". No que foi contestado por Pizzonia: "Mas nesse caso não era não para ser piloto de testes." Os diretores da Jaguar não imaginavam que haveria tamanha reação de apoio ao brasileiro como a verificada nesta quinta-feira em Barcelona. O que atingiu em cheio a imagem da equipe, mais uma vez, pelo pouco profissionalismo de suas decisões. Purnell e Pitchforth deixaram que seu assessor de imprensa, o paquistanês Nav Sidu, sempre pronto a assumir outras funções na escuderia, declarasse publicamente que Pizzonia perderia o emprego talvez já na Espanha. Frank Williams e Patrick Head, sócios na Williams, e o colombiano Juan Pablo Montoya, todos que já trabalharam com Pizzonia, saíram em sua defesa e sugeriram que os problemas, na realidade, estão na Jaguar e não no piloto. "É típico da Jaguar. Eles já fizeram isso antes com Luciano Burti, mandando-o embora depois de três corridas", lembrou Montoya. Head comentou que Pizzonia mostrou-se veloz com os carros da Williams desde o início de suas atividades na equipe. "Mantinha o mesmo nível de nossos pilotos titulares quando não era até mais rápido", explicou. O diretor-técnico da Williams falou mais: "Antonio sempre foi muito consistente com nossos carros e teve um único acidente sem danos maiores para o equipamento."