Pizzonia vai bem no teste da F1 O brasileiro Antonio Pizzonia, que disputa o Campeonato de Fórmula 3000, foi bem no treino que fez nesta quarta-feira com a Williams, junto com outras equipes da F1, no circuito da Catalunha, em Barcelona. Ele ficou com o segundo melhor tempo do dia (1m21s134), atrás apenas do irlandês Eddie Irvine, da Jaguar, que marcou 1m20s733. Confira os tempos dos testes na Espanha: 1º Eddie Irvine (Jaguar) - 1m20s733 2º Antonio Pizzonia (Williams) - 1m21s134 3º Alexander Wurz (Benetton) - 1m21s171 4º Marc Gené (Williams) - 1m21s673 5º Mark Webber (Benetton) - 1m21s837 6º Darren Turner (McLaren) - 1m21s945