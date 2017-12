Pizzonia vai disputar mais uma prova na Champ Car O piloto brasileiro Antônio Pizzonia, 26 anos, vai disputar mais uma prova da Champ Car. Ele acertou com a equipe Rocketsports para disputar o Grande Prêmio da Austrália, em Surfers Paradise, ao lado do mexicano Mario Dominguez. Vai dirigir o carro número 18 da equipe. Neste ano, o amazonense disputou as provas de Long Beach (Estados Unidos) e Montreal (Canadá). "Estou bastante satisfeito por retornar à equipe e poder disputar esta prova. Eu estou com uma boa expectativa de desempenho pelo time e no Circuito de Surfers Paradise, pois é muito excitante e desafiador", disse ao site de sua equipe. Pizzonia ficou conhecido por ter disputado as temporadas de 2003 a 2005 da Fórmula 1 pelas equipes Jaguar e Williams. Nas duas provas que disputou da Champ Car, o brasileiro foi 10.º e 13.º, respectivamente. O GP da Austrália da Champ Car acontece no domingo, dia 22 de outubro, o mesmo dia do GP do Brasil de Fórmula 1. Atualmente, é o 19.º na classificação da categoria, com 22 pontos. O líder é o francês Sebastien Bourdais, com 338 pontos.