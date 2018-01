PM destaca 2.780 policiais para GP O patrulhamento no Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1, que será disputado em São Paulo neste final de semana, será feito por 2.780 policiais militares, que serão deslocados para o policiamento ostensivo e preventivo; de trânsito, choque, bombeiros e aéreo. A corporação armou um grande esquema de segurança para os três dias do evento - treinos na sexta e sábado, e corrida no domingo - e faz alguma recomendações aos torcedores. Os portões serão abertos, diariamente a partir das 7 horas e a PM lembra que está proibida a entrada de qualquer tipo de arma; copos e garrafas de vidro, latas, fogos de artifícios, bandeiras com mastro, substâncias tóxicas, caixas térmicas, guarda-chuvas com ponta e frutas (somente em pedaços). A corporação lembra ainda que não será autorizada a entrada de crianças menores de cinco anos.