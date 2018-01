Pneu causou acidente de Alboreto Um furo no pneu traseiro esquerdo foi a causa do acidente que matou o piloto Michele Alboreto na semana passada, segundo um comunicado divulgado pela montadora Audi. Os especialistas da empresa fizeram uma análise detalhada do Audi R-8, modelo que o piloto dirigia quando sofreu o acidente. ?Um objeto cortante furou o pneu traseiro esquerdo, o que levou a uma perda de pressão, causando um acidente?, informa o comunicado. Os técnicos da cidade de Cottbus, na Alemanha, designados para apurar as causas do acidente, concluíram que a Audi não pode ser responsabilizada pelo ocorrido.