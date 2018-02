Pneu furado causou acidente de Ralf A Michelin confirmou que um pneu furado foi a causa do violento acidente do alemão Ralf Schumacher no GP dos EUA de F-1, disputado ontem, em Indianápolis. O piloto teve alta nesta segunda-feira do Hospital Metodista, mas ainda sente dores, não treinará esta semana no autódromo de Jerez de la Frontera, na Espanha, e é dúvida para a próxima etapa do Mundial, dia 4 de julho, na França. "O Ralf está bem, mas tem problemas musculares nas costas", afirmou a assessoria de imprensa da equipe Williams. "A idéia é ver como ele vai passar os próximos dias e depois avaliar seu estado, talvez no final da semana." Frank Williams tem até o dia 2 de julho para resolver se quem vai para a pista em Magny-Cours é Ralf ou algum substituto. O brasileiro Antônio Pizzonia é piloto de testes da equipe, assim como o espanhol Marc Gené, que já substituiu Ralf no ano passado. Duas voltas antes de Ralf, o espanhol Fernando Alonso também bateu violentamente. Pierre Dupasquier, diretor da Michelin, disse que as duas batidas foram provocadas por pneus furados. "Examinamos os pneus e está claro que ambos foram danificados por restos que ficaram na pista, provavelmente depois da batida que envolveu vários carros na primeira volta." Ralf se acidentou na parte mais rápida do traçado, onde os carros chegam a atingir 320 km/h. O resgate levou mais de 10 minutos para conseguir tirá-lo do carro.