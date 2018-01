Pneu tira Augusto de prova na Itália Hoje, no circuito de Varano, na Itália, onde acontecia a sexta etapa da F-Renault Italiana, o terceiro lugar no podium parecia certo para o piloto paranaense Augusto Farfus Júnior. Mas a três voltas do final quando o piloto estava na terceira posição, um pneu furou tirando a chance do brasileiro de completar a prova, vencida pelo italiano Mirko Venturi. Largando na quarta posição, Augusto pulou para a terceira já na primeira volta, e a partir da décima volta começou a defender a posição, devido a problemas com o carro. ?Tivemos problemas com o acerto do carro já no começo da corrida, problemas com a frente, eu comecei a escorregar muito de frente?, explicou. Faltando três voltas para o final, o carro do Argentino Juan Martin Ponte tocou no pneu traseiro esquerdo de Augusto que estourou, tirando a chance do brasileiro de subir no podium. ?Ele estava atrás de mim, pegou o vácuo do meu carro e tocou com a asa dianteira no meu pneu traseiro, e o pneu estourou?, disse. Quanto aos outros três brasileiros que participaram da prova, Fábio Carbone saiu na sexta volta e Rodrigo Pimenta rodou na 18a volta. Maycon Zandavalli não conseguiu se classificar e não participou da prova. Fábio capone é o melhor brasileiro na classificação da competição: é o segundo colocado com 106 pontos. Augusto Farfus, atual líder da F-Renault Européia, é o sétimo no torneio italiano.