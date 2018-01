Pneumonia asiática preocupa pilotos Os profissionais da Fórmula 1 que ainda não sabiam da suspeita de pneumonia atípica da jornalista inglesa Sally Blower ficaram não só surpresos como preocupados, hoje à tarde em Interlagos. "Meu Deus, levei meus dois filhos pequenos comigo para a Malásia", disse o piloto holandês Jos Verstappen, da Minardi. E o inglês Ralph Firman, da Jordan, apesar de já ter sido informado do caso, comentou: "Eu viajei próximo dela no avião de Londres para cá. O que posso fazer? O melhor é me concentrar no meu trabalho e se aparecer algum sintoma procurar o médico." Houve quem fosse filosófico na análise, como o chefe da equipe Jaguar, o experiente David Stubbs: "Que coisa louca. É tudo o que precisávamos. Primeiro os riscos de viajar com o mundo em guerra e agora essa doença." Stubbs afirmou que a saída é acreditar que muita gente viaja da Ásia para a Europa e bem poucos contraem a pneumonia atípica. "Acho que é nisso que temos de nos apegar." Essa não é, no entanto, a visão de Verstappen: "Esse é o problema. Achamos que essas coisas estão tão distantes da gente mas de repente descobrimos que, na realidade, estão é bem perto." A equipe Ferrari não recebeu nenhuma orientação dos médicos que a assistem para mudar sua rotina por causa da notícia da suspeita da pneumonia atípica na Fórmula 1. "Estamos atentos, claro, realizamos consultas, mas nos foi dito para manter nosso trabalho como antes", explicou o assessor de imprensa da Ferrari, Luca Colajanni. E isso foi o que se viu no autódromo hoje. Os integrantes das equipes demonstraram preocupação com o caso, afinal todos estiveram praticamente nos mesmos locais da paciente suspeita, mas a notícia não mudou a rotina das atividades. O brasileiro Antonio Pizzonia, da Jaguar, chegou até a comentar que os riscos de contaminar-se não são distintos dos muitos que se corre nos deslocamentos pelo mundo: "E aqui em São Paulo, não podemos ser assaltados? Na Inglaterra, onde morei, não havia o perigo da vaca louca? Esses problemas não começaram hoje com a suspeita da doença da jornalista." Tanto ele como Ralph Firman disseram que não dá para disputar um GP de Fórmula 1 e pensar nessas coisas extrapista. "Não vai afetar o campeonato", afirmou o inglês.