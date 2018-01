Pneus, o motivo do fracasso da Ferrari Kimi Raikkonen poderia ter saído de Nurburgring como líder do Mundial novamente, é indiscutível, mas a grande perdedora do fim de semana foi a Ferrari. Nem tanto pelo terceiro lugar de Rubens Barrichello e a quinta colocação de Michael Schumacher, surpreendentes até, mas fundamentalmente pela constatação de que Williams e McLaren estão perto mesmo e, em casos como o hoje, já na frente. A mudança de uma regra de 2002 para cá é a maior responsável por essa inesperada reviravolta na Fórmula 1: a liberdade de fornecer pneus específicos para cada equipe. Na temporada passada, a Ferrari era o único time de ponta da Bridgestone. Com isso, os pneus eram desenvolvidos para o seu carro. As demais equipes tinham de aceitar o que os japoneses lhe distribuíam. Já a Michelin tinha a McLaren, Williams e Renault como principais clientes. E o regulamento não permitia que os fornecedores de pneus produzissem pneus específicos para cada um deles. Assim, enquanto a Ferrari tinha a Bridgestone trabalhando em regime de exclusividade, os pneus franceses tinham características que atendiam a média dos interesses de seus times. Este ano, com a liberdade de atender cada um em separado, a relação chassi-pneu, essencial na Fórmula 1, como a Ferrari mais uma vez provou em 2002, também existe nos seus concorrentes. O que explicaria, então, apenas de um ano para o outro essas três escuderias mostrarem-se concorrentes à altura da Ferrari, depois da surra em 2002? Na Fórmula 1 não se recupera tanto tempo de um ano para o outro, nem com orçamento ilimitado? Resposta: pneus. "Eu diria que eles explicam de 60 a 70% do que está acontecendo", afirma com clareza Rubens Barrichello. A melhor volta de cada piloto, hoje, apenas confirma o que a Fórmula 1 vinha assistindo mais visivelmente há três corridas: Michael Schumacher e Rubens Barrichello foram os únicos que pioraram em relação a seus melhores tempos em 2002. Schumacher registrou hoje 1min32s904 e 1min32s226 no último campeonato, sete décimos mais lento. Rubinho: 1min33s200 hoje e 1min32s785 em 2002, meio segundo pior. Já os pilotos da Williams e McLaren evoluíram e muito. Ralf Schumacher, por exemplo, 1min32s826 hoje e 1min33s856 ano passado, ou um segundo melhor. Kimi Raikkonen, 1min32s621 hoje e 1min33s159 em 2002, ou meio segundo mais rápido. Bernie Ecclestone, o promotor do Mundial, deve ter adorado o que o GP da Europa mostrou com números para todos. Se essa situação preservar-se, e não há por que não acreditar nisso, o final de temporada resgatará alguns dos melhores momentos da Fórmula 1.