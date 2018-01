Pneus roubam a cena em Interlagos A maior atração do primeiro dia de disputa do 32º GP do Brasil, nesta sexta-feira em Interlagos, não foi por exemplo o excepcional desempenho de um piloto ou a supereficiência de algum dos carros, mas o incompreensível regulamento dos pneus. A partir deste ano, a FIA estabeleceu que só pode haver um único tipo de pneu de chuva. A Michelin e a Bridgestone produziram, então, os pneus intermediários, próprios para pouca água no asfalto. Nesta sexta-feira de manhã, porém, choveu forte. Resultado: os carros não paravam na pista. ?Não dá para esperar até que um piloto bata forte, se machuque, para se fazer alguma coisa", afirmou Rubens Barrichello, da Ferrari. A questão foi tão grave que a maioria dos pilotos assinou um abaixo-assinado para ser encaminhado ao diretor de corrida, Charlie Whiting. ?É muito, muito perigoso dirigir dessa maneira. Com a quantidade de água que havia de manhã diria que é impossível", falou Jarno Trulli, da Renault. Não é difícil compreender o que está se passando na Fórmula 1, tendo em conta a explicação do diretor da Michelin, Pierre Dupasquier. ?Se chover forte, a FIA autoriza a entrada do Safety Car na pista. Por isso, nossa opção foi pelos pneus para pista com menos água." A Bridgestone fez a mesma coisa. ?Os pneus de chuva forte no asfalto seco acabam em duas voltas", argumentou Dupasquier para também justificar a escolha. Ocorre que o Safety Car pode entrar na pista durante a corrida. Mas o que fazer com os treinos classificatórios e livres, como nesta sexta-feira, em que não faz sentido serem neutralizados? ?Penso que poderemos ter a largada da corrida com o Safety Car, como já adotamos na Fórmula 1", falou nesta sexta-feira Michael Schumacher, da Ferrari. No GP da Bélgica de 2000, o volume de água no asfalto em Spa-Francorchamps era tão elevado que Charlie Whiting optou por começar a prova dessa forma. Depois de algumas voltas, como a chuva havia diminuído, a passagem dos carros melhorou a condição do asfalto e a disputa foi iniciada. ?O problema não é esse. A questão agora é que não mais existem pneus de chuva propriamente", lembrou o diretor-técnico da BAR, Geoff Willis. ?Com toda certeza vamos discutir mudanças na reunião do dia 9 em Londres." Max Mosley, presidente da FIA, recolherá sugestões para alterar o conjunto de regras que entrou em vigor nesta temporada e já para a etapa seguinte do Mundial, dia 20, em Ímola, passarão a valer as novas medidas. ?É lógico que alguém tem de mudar isso. Saí de manhã e depois de uma volta retornei para os boxes porque não dava para dirigir", falou Jos Verstappen, da Minardi. ?A 80 km/h já começávamos a aquaplanar", descreveu Cristiano da Matta, da Toyota. ?Se a quantidade de água, à tarde, fosse a mesma no treino da manhã, minha equipe não me deixaria sair dos boxes", disse Antonio Pizzonia, da Jaguar, que bateu forte, de manhã, em plena Reta Oposta, por conta de aquaplanar. Esses pneus intermediários têm os sulcos muito rasos. Sua capacidade de drenar água é bastante limitada se comparada com os pneus para chuva mais intensa. ?Essa mudança no regulamento foi definida numa reunião, antes do Natal, em Londres, pelos chefes de equipe e não pelo Technical Working Group (TWG)", lembrou Willis. O TWG estuda tecnicamente e só depois de comprovada a possibilidade de adoção as medidas são incorporadas no regulamento. Não foi o caso de se limitar os pneus de chuva a apenas um tipo. ?Pensaram nos custos", definiu Gustav Brunner, diretor-técnico da Toyota. Dentro dos planos de reduzir despesas, Mosley sugeriu a alteração e ela acabou sendo aceita. ?Esqueceram de pensar em nossas vidas", afirmou Verstappen.