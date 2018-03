Pneus serão atrações na Stock Car A principal novidade da 4ª etapa do Brasileiro de Stock Car neste domingo, às 13 horas, no Autódromo de Jacarepaguá, é a estréia nos pneus italianos da Pirelli, que substituem os nacionais utilizados nas três primeiras corridas. O composto é diferente e com isso os carros ficaram cerca de 2 segundos mais rápidos. Também neste domingo no Rio, ocorre a segunda corrida da rodada dupla da F-3 Sul-Americana. O paulista Danilo Dirani larga na pole, com o tempo de 1min42s359.