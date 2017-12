Pneus serão decisivos para grid em Montreal

Os dois treinos livres realizados nesta sexta-feira, no circuito Gilles Villeneuve, representam apenas o início da preparação das equipes para o GP do Canadá, mas a cara que Felipe Massa tinha depois da segunda sessão, no período da tarde, era bem distinta da que mostrava quando chegou a Montreal. Fernando Alonso, da McLaren, líder do Mundial, estabeleceu o melhor tempo do dia (1min16s550). Massa ficou em segundo com sua Ferrari, perigosos 540 milésimos atrás. "Trabalhamos para fazer os pneus ultramacios funcionarem bem na corrida", disse Massa, até para explicar a grande diferença imposta pela McLaren, de novo. Na prova de Mônaco, há duas semanas, a Ferrari não se adaptou aos pneus ultramacios fornecidos pela Bridgestone e Massa terminou em terceiro, a mais de um minuto dos dois pilotos da McLaren. "O problema pode se repetir aqui", admitiu o brasileiro. A Bridgestone disponibiliza no Canadá pneus ultramacios e macios. Pelo regulamento, ao menos uma vez durante a corrida deve haver troca de tipo de pneus. As características do carro da McLaren permitem que Alonso e Lewis Hamilton, terceiro nesta sexta, aproveitem-se mais da aderência proporcionada pelos pneus ultramacios. "Até domingo a pista vai mudar bastante. Hoje [sexta] estava muito suja e havia pouca aderência. Espero encontrar um acerto para o carro que me permita ser mais rápido e preservar os pneus ultramacios", falou Massa. A esperança de dispor de um conjunto bem melhor que no GP de Mônaco ainda não acabou. Mas de novo Alonso assustou a Ferrari. E, ao menos nesta sexta, Kimi Raikkonen, companheiro de Massa, continuou demonstrando não acompanhar o ritmo dos três primeiros no campeonato - foi quarto. Felicidade na McLaren Alonso estava feliz com o resultado, mas não entusiasmado. "Não espero ter diferença para a Ferrari como em Mônaco." O espanhol soma depois de cinco etapas 38 pontos, a mesma pontuação de Hamilton, diante de 33 de Massa e 23 de Raikkonen. Hamilton deu outra mostra de sua capacidade nesta sexta, ao registrar na sessão da manhã tempos tão bons quanto os mais rápidos, àquela altura, sem nunca ter pilotado nos 4.361 metros do circuito Gilles Villeneuve. "O simulador me deu boa noção do traçado, mas estar na pista é sempre diferente", comentou o inglês, que teve seus contatos com a imprensa inglesa bastante reduzidos por conta das declarações que tanta polêmica geraram em Mônaco, a respeito de uma possível ordem da McLaren para não tirar a vitória de Alonso. A sessão de classificação será neste sábado, às 14 horas (de Brasília), com transmissão da Globo.