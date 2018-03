Pódio na Malásia deixa Montoya mais seguro O colombiano Juan Pablo Montoya, da Williams-BMW, disse hoje que depois do pódio que a sua equipe conseguiu na segunda prova do Mundial de Fórmula-1 desta temporada, disputada na Malásia, ?está mais seguro? e espera obter um bom resultado domingo no GP de Bahrein. "O circuito foi desenhado pela mesma pessoa (Hermann Tilke) que trabalhou no de Sepang (Malásia), por isso deve ser bom", afirmou o piloto colombiano, que ocupa o terceiro lugar na classificação de pilotos, com 12 pontos, a oito do líder, o alemão Michael Schumacher (Ferrari).