Poggiali vence prova das 250cc no Rio Em uma emocionante disputa, Manuel Poggiali, da MS Aprilia, venceu neste sábado o RioGP de Motovelocidade, na categoria 250cc e se isolou ainda mais na liderança do Mundial, agora, com 190 pontos. A prova só foi decidida na metade da última volta, quando o espanhol Toni Elias, da Repsol Telefonica Movistar, chegou a ultrapassar o piloto natural de San Marino, mas perdeu o controle de sua moto e caiu, chegando somente na 18ª colocação. Além de não marcar pontos na prova, Elias também perdeu a vice-liderança na tabela de classificação e despencou para a quarta colocação, permanecendo com 151 pontos. O italiano Roberto Rolfo, da Fortuna Honda, o segundo neste sábado, é o novo vice-líder, com 168, e o terceiro colocado na pista, Randy de Puniet, da Safilo Oxydo-LCR, também assumiu a terceira posição no Mundial, com 162 pontos. No início da prova, dois acidentes graves ocorreram, sem que os pilotos sofressem ferimentos. O primeiro a cair foi o argentino Sebastian Porto, da Telefonica Movistar, logo na segunda volta, quando estava na quarta colocação. Em seguida, foi a vez do italiano Franco Battaini, da Campetella Racing, perder o controle da moto de número 21 e ir parar fora da pista.