Poggliali estréia com vitória na 250cc O piloto de San Marino, Manuel Poggiali, da Aprilia, venceu na madrugada deste domingo o GP do Japão de Motovelocidade, categoria 250cc, primeira prova do Mundial de Motovelocidade, no autódromo de Suzuka. Poggiali, que foi campeão da categoria 125cc em 2001, completou as 19 votas em 41m36s284 depois de uma incrível corrida de recuperação. O piloto largou em 23º lugar. ?Estou muito feliz. Quando a prova começou achei que seria impossível terminar entre os três primeiros colocados?, disse Poggiali. O japonês Hiroshi Aoyama, da Honda, largou na pole e terminou em segundo lugar, com o tempo de 41m37s657, seguido pelo compatriota Yuki Takah, da Honda, com 41m37s780, e o argentino Sebastian Porto, da Movistar Honda, com 41m37s984. 125cc - Antes, o italiano Stefano Perugini, da Aprilia, foi o vencedor na categoria 125cc, com o tempo de 40m53s083. Seu compatriota, Mirko Giansanti, da Aprilia, terminou em segundo, com 40m53s120, e o alemão Mirko Giansanti, também da Aprilia, chegou em terceiro.