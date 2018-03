Pole das 500 Milhas sai neste sábado A Penske entra neste sábado na pista de Indianápolis com dois modelos de chassi, para o "Pole Day" das 500 Milhas. O piloto brasileiro Gil de Ferran correrá com um Panoz G-Force e Hélio Castro Neves, também do Brasil, com um Dallara. O treino de classificação - entre 13h e 20h de Brasília - definirá o pole position e os demais 15 primeiros colocados do grid de largada. As demais posições só serão definidas no treino de domingo. A corrida - valendo pela IRL - será disputada no dia 25, com largada às 13h. "Andei rápido com o Dallara e com o Panoz G-Force. Mas fiquei surpreso com a rapidez com que me adaptei e ganhei velocidade com o Panoz G-Force. Daí a escolha", justificou Gil de Ferran. A equipe Penske disputa o campeonato da Indy Racing League com o chassi Dallara e motor Toyota. Portanto, em Indianápolis, será a primeira vez da da combinação Panoz G-Force/Toyota. Os chassi Panoz G-Force surpreenderam nesta temporada, ganhando a prova de abertura, em Homestead, com o piloto neozelandês Scott Dixon. A partir daí, Roger Penske passou a observar o chassi com mais atenção. Hélio Castro Neves disse nesta sexta-feira que preferiu correr com o Dallara, "onde me sinto mais confortável". Ele também testou o G-Force esta semana e acha que rende melhor com o Dallara. Para Gil, a escolha do Panoz G-Force foi uma opção. "Sei que não é isso que vai dar mais ou menos chances de vitória. É uma escolha técnica, de performance", explicou. Hélio Castro Neves ganhou as duas últimas edições das 500 Milhas, em 2001 e 2002, correndo pela Penske, mas com motor Chevy. O piloto Felipe Giaffone, da Mo Nunn, corre desde o início do campeonato com um Panoz G-Force/Toyota e tem elogiado o conjunto. Já Tony Kanaan, da Andretti Green, corre com Dallara e motor Honda. Segundo o regulamento de Indianápolis, os pilotos terão direito a quatro voltas no circuito de 2,5 milhas (4.022 metros). A média das quatro voltas será o tempo do piloto para a formação do grid de largada. Além dos treinos classificatórios de sábado e domingo, os pilotos ainda terão uma última chance no outro domingo, dia 18, durante o ?Bubble Day?.