Pole Hamilton é o mais leve do grid para o GP da Itália

MONZA - O piloto inglês Lewis Hamilton, da McLaren, pole position do Grande Prêmio da Itália de Fórmula 1, tem o carro mais leve do grid de largada da prova, que será disputada neste domingo no circuito de Monza.

O alemão Timo Glock, da Toyota, está com o carro mais pesado dentre os 20 que alinharão neste domingo. Ele larga na 16.ª posição.

Em geral, a relação entre peso por tempo de volta é de 0s33 por cada dez quilos de combustível.