Pole, Nico Rosberg admite temor com ritmo da Mercedes em Mônaco

MONTECARLO - A lembrança dos resultados finais dos GPs do Bahrein e da Espanha de Fórmula 1 fizeram com que Nico Rosberg não se empolgasse muito com o seu desempenho no treino de classificação do GP de Mônaco. Neste sábado, o piloto alemão faturou a pole position, assim como aconteceu nas duas provas anteriores, mas admitiu preocupação com o ritmo de prova da Mercedes.

Rosberg ficou apenas na nona colocação no Bahrein e terminou em sexto na Espanha, mas espera que as dificuldades enfrentadas nessas provas estejam sanadas. "Sabemos que o ritmo de corrida tem sido a nossa fraqueza. Aprendemos muito desde a última corrida, e esta pista deve se adequar a nós, mas vamos ter que esperar até amanhã para saber se isso será suficiente", disse.

Ao avaliar o resultado do treino de classificação, Rosberg lembrou as dificuldades enfrentadas neste sábado, como no início da atividade, disputada com a pista molhada. Ele também aproveitou para celebrar a evolução da Mercedes em comparação com a última temporada.

"As condições estavam muito difíceis lá fora hoje, com a chuva no início, mas eu controlei bem. Eu tenho que agradecer a todos na equipe por todo seu trabalho duro para melhorar nosso carro e nossa performance desde o ano passado", afirmou.