Pole no Bahrein, Vettel celebra evolução do carro da Ferrari: 'Está funcionando'

O alemão Sebastian Vettel surpreendeu o companheiro de escuderia, o finlandês Kimi Raikkonen, e cravou a pole position do GP do Bahrein de Fórmula 1 com o tempo de 1m27s958. Segundo ele, um dos fatores para ter conseguido garantir o primeiro lugar foi a força do carro da Ferrari, que vem evoluindo.

"Acho que temos uma boa base e o carro está funcionando. Nós melhoramos em nosso trabalho no carro. No começo, é sempre um pouco difícil, mas agora tudo está melhorando", disse o piloto. "Fiquei muito feliz em ver como o carro estava respondendo hoje (sábado). É bom ver que construímos um carro muito forte e que hoje podemos colocá-lo na primeira fila", completou.

O tetracampeão da escuderia italiana disse que o treino foi intenso e destacou o desempenho na última volta para garantir a pole. "Foi intenso. Na minha primeira corrida no Q3 eu tive uma boa sensação, mas depois estraguei tudo na última curva, mas felizmente minha segunda corrida foi impecável, eu sabia que tinha que ficar longe do meio-fio na última curva", disse Sebastian Vettel.

A Ferrari garantiu a dobradinha na corrida deste domingo e Kimi Raikkonen, depois de dominar todas as outras atividades antes do treino classificatório deste sábado, largará em segundo. O piloto finlandês lamentou não ter conquistado a pole e disse que os pneus serão peça-chave na conquista da corrida neste domingo.

"Minha última corrida estava longe de ser perfeita. Houve tráfego e não conseguimos melhorar. O carro tinha muita velocidade, mas não aproveitamos totalmente isso. Estou um pouco desapontado hoje (sábado), mas é assim que vai ser", lamentou Kimi Raikkonen. "O ponto chave será a gestão de pneus; será complicado para todos. Vamos tentar tirar o melhor proveito disso e eu vou o mais rápido que posso", analisou.