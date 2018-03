Pole pode valer a vitória em Mônaco Os pilotos sabem que, mais do que em qualquer outro circuito dos 16 do calendário, o seu resultado na prova de domingo, em Mônaco, dependerá do que eles conseguirem amanhã (26), na sessão que definirá o grid da sexta etapa do Mundial. "Aqui jogamos a nossa sorte na classificação e no que se passa na largada", disse Michael Schumacher, o líder do campeonato, no principado. Hoje poucos pilotos foram ao circuito, por conta do dia de folga na corrida mais tradicional da Fórmula 1. Alguns descansaram em seus iates, ancorados no porto, como o novato inglês Jenson Button. A maioria dos profissionais da F-1 aprecia a interrupção dos trabalhos na sexta-feira, como Schumacher: "Durante algum tempo eu ia para Fiorano, a fim de treinar largadas, mas agora com o sistema automático, não vejo mais necessidade." O alemão viajava de helicóptero para a pista da Ferrari, durante cerca de uma hora, e retornava à noite para a programação do sábado. "Passar o dia em casa, em plena disputa de grande prêmio, é um luxo que só Mônaco oferece", comentou na quinta-feira David Coulthard, da McLaren, vice-líder da temporada. O escocês demonstra inconformismo quando lhe perguntam o que há de diferente com ele, este ano, já que disputa com Schumacher o primeiro lugar na classificação. "Tem sido freqüente o questionamento", disse. "Nada, absolutamente nada mudou em mim." O piloto da McLaren comenta que a única diferença é que, agora, está podendo concluir as provas. "Ao chegar ao fim das corridas, andando entre os primeiros logo no início do campeonato, a autoconfiança aumenta a cada etapa." Coulthard venceu duas das seis provas do ano, no Brasil e na Áustria. Enquanto o líder e vice-líder do Mundial descansaram hoje, Ralf Schumacher, da Williams, vencedor do GP de San Marino, passou por tratamento médico. O grave acidente que sofreu ontem, no fim do treino, o deixou com fortes dores no pescoço e na cabeça. "Ele não sofreu nenhuma contusão a não ser os efeitos da desaceleração brusca a que ficou submetido na pancada na grade", explicou Sid Watkins, médico da F-1. Amanhã ele disputa normalmente o treino classificatório. Niki Lauda, diretor da Jaguar, não escondeu, em Mônaco, que no fim de 2002, quando acabar o seu contrato com a Williams, tentará levá-lo para seu time. A TV Globo transmite a sessão que definirá o grid do GP de Mônaco ao vivo, a partir das 8 horas. Pole pode valer a vitória em Mônaco