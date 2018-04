Pole, Rosberg diz que será difícil vencer no Bahrein

KHIR - O alemão Nico Rosberg comemorou a pole position do GP do Bahrein, conquistada no treino de classificação deste sábado, mas avaliou que tem chances remotas de conquistar a vitória na prova de domingo no circuito de Sakhir. O piloto da Mercedes explicou que outros carros possuem ritmo de corrida superior a ele. Assim, o seu objetivo será se manter nas primeiras colocações.

"A corrida de amanhã é uma história diferente e estamos muito conscientes disso. Vai ser difícil, especialmente com os pneus traseiros, e sabemos que as outras equipes foram mais fortes do que nós nos trechos longos na sexta-feira. Vai ser um grande desafio me manter à frente, mas largar na frente ajuda", disse.

A conquista da pole position por Rosberg chegou a surpreender, afinal, ele não se destacou nos treinos livres de sexta-feira, quando ficou em terceiro lugar na primeira sessão e apenas na oitava posição na segunda atividade. Por isso, o alemão fez questão de dividir o seu feito com os membros da equipe Mercedes.

"Pela primeira vez nesta temporada tudo correu perfeitamente bem e isso é ótimo. A pole position é como um pontapé inicial para mim e é uma grande conquista de todos da equipe. Nós ainda tivemos algum trabalho depois dos treinos de ontem e a equipe teve uma noite movimentada para fazer mudanças. Obrigado a eles pelo carro mais rápido do dia", afirmou.